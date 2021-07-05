'Çünkü gerçek hayatta varlar' 0:00 / 0:00

SHOW TV'nin her bölümü yeni bir aksiyona, dram dolu bir hikâyeye sahip dizisi 'Kahraman Babam', bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizide 'Gönül'ü canlandıran Toprak Sağlam, Habertürk'e verdiği röportajda kahramanlık hikâyelerinden etkilenmesinin 'Kahraman Babam'da rol almayı istemesinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kahraman Babam', bu akşam yayınlanacak 5'inci bölümüyle izleyicilerini yeni olayların içine sürükleyecek. Yapımcısının 10. Ev olduğu dizinin yönetmenliğini Osman Kaya üstlenirken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya yazıyor. 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

'Kahraman Babam'da 'Gönül' karakterini canlandıran Toprak Sağlam, Habertürk'ün sorularını cevapladı.

Hangi özellikleri sizi 'Kahraman Babam'da rol olmaya yönlendirdi?

Bazı projeleri sadece kendi tatmininiz, hayaliniz ya da hazzınız için seçmezsiniz. Projenin sosyal boyutta varoluşu ve kimliği sizi ikna edebilir. Kahramanlık hikâyeleri beni her zaman çok etkiler. Çünkü gerçek hayatta varlar...

Canlandırdığınız 'Gönül' karakterini analiz edebilir misiniz? 'Gönül' yaşayan gerçek bir kişi olsaydı kendisine özellikle neler söylemek isterdiniz? Her oyuncunun canlandırdığı her karaktere kattığı bazı özellikler ve karakterinden edindiği öğretiler vardır. Siz, 'Gönül'e neler kattınız? 'Gönül'den hangi öğretileri edindiniz?

'Gönül'e sadece "Çok da kasma, yarın bir gün herkes ölecek" demek isterdim. 'Gönül', benim daha önce de oynadığım karakterlere benziyor bir parça. Sevdiğim tarafı dobralığı, netliği ve öz güveni... Bir kadın fiziksel olarak güzel olabilir ama ışık, güzellik değildir. Parlamak içeriden gelir. Gönül, ışıldayan bir kadın. Çünkü öz güvenli ve ne istediğini biliyor. Kendinden başka hiçbir şey onu yıkamaz. Bir kadının hayata dair alabileceği en önemli ders budur fikrimce.

Sizin kahramanınız kimdir? Hangi nedenlerden ve özelliklerinden dolayı kahramanınız olmayı başardı?

Kız çocukları hep "Babam!" der bu soruya. Ben de "Babam!" diyorum... Hem benim babam olduğu için hem öğrencisi olan tüm kız çocuklarının haklarını, varlıklarını kendi çocuğu gibi savunduğu, kolladığı için... Günümüz, çocukların cinsiyet fark etmeksizin korunması, kollanması, sahip çıkılması, fark edilmesi gereken bir dönem olduğunu gösteriyor maalesef ki...

Oyunculuğunuzun yanı sıra şarkı söylüyor ve dans ediyorsunuz. Bu üç dalın birbirine olan katkılarını, birbirlerini nasıl beslediklerini anlatabilir misiniz?

Çok küçük yaştan beri üçü bir arada bende. Şarkı söylerken, dans ederken sınırsız ve muhteşem bir dünyada gibi hissediyorum. Hissettiğim, yaşadığım duyguları aktarma olgusu da ayrı bir haz. Şimdi bir arabesk proje albüme hazırlanıyorum bayağı mutlu edeceğim bekleyenleri.

Oyunculuk sizin için diğer birçok meslek gibi sadece bir iş mi yoksa duygularınıza, düşüncelerinize, yaşam tarzınıza etki eden hatta hayatınızı şekillendiren özel bir konuma mı sahip?

Severek aşkla yapılan hiçbir meslek sadece iş olmaz. Ben, gerçekten oyunculuk için doğduğumu düşünüyorum. Bu kodla gelmişim dünyaya. Oyunculuk tüm sanat dallarını içinde barındırıyor. Muazzam bir yaratım alanı.

Bugüne kadar yaptığınız çalışmalara bakarsanız kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mesleğiniz adına en büyük hayaliniz nedir? Ve bugüne kadar mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti nedir?

13 yaşımda başladım mesleğe ben. Kendi iradem ve isteğimle. Hayat seçimlerden ibarettir. Ben seçtiklerimden ve seçmemeyi tercih ettiklerimden sonsuz mutluyum. Çok tatmin hissediyorum bu anlamda. Çok hayalim var. Bir kısmı gerçek oldu diğerleri olması gereken zamanda olacağı için bekliyorum. Mesleğim adına edindiğim en büyük öğreti; çalışmak, umudu kaybetmemek, ilkeli ve illa onurlu yaşamak...

MSM'den birincilikle mezun olmanın mesleğinize ne gibi katkıları oldu?

MSM bir okuldan çok daha fazlası... Bundan çok bahsedilmez ama biz bir kuruş vermeden okutulduk. 4 yıl Türkiye'nin en saygın ve emektar hocalarından eğitim gördük. En büyük şansım, en kıymetli sürecim... Müjdat Gezen, ne kadar teşekkür etsek hakkını ödeyemeyeceğimiz ustamızdır.