Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşayacak

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adayıman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Meksika ekibinde yer alan ve enkazda canlıların yerinin tespit edilmesinde görev yaparken ölen Proteo isimli köpeğin adı, Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yaptırılan rehabilitasyon merkezine verildi.

Başiskele Belediyesi tarafından, Sepetlipınar Mahallesi'nde 6 bin 100 metrekare alan üzerinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi inşa edildi. Merkezde 164 metrekarelik alana idari bina ve 435 metrekarelik alanda ise barınak kuruldu. Belediye Başkanlığınca merkeze, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde Meksika'dan gelen ekiple birlikte arama enkazlarda kurtarma faaliyetlerinde görev yaparken ölen 'Proteo' isimli köpeğin adı verildi.

PROTEO'NUN FOTOĞRAFI İLE TÜRKÇE VE İSPANYOLCA TANITIM YAZISI ASILDI

Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Proteo, beraberindeki ekiple birlikte birçok vatandaşın enkazında kurtarılmasında önemli görev yapmıştı. DHA'nın haberine göre; merkezin tabelasında Proteo'nun fotoğrafı ile Türkçe ve İspanyolca yazılan tanıtım tabelası da asıldı.