Uğur'u tünelin sonunda bekleyen şey ne?

HABERTURK.COM

Yapımcılığını 10. Ev'in, yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği, senaryosunu Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın yazdığı "Kahraman Babam"ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam'ın bu akşam ekrana gelecek 8. bölümünde Uğur'un karısının katillerinin peşinde atılacak son bir adımı kalmıştır artık. Bir kıvılcım ile başladığı yolculuğu büyük bir yangın olup daha kimleri yutacaktır? Yoksa tüm yangınları ustaca söndüren Uğur bu yangını da bertaraf etmeyi başaracak mıdır? Tünelin ucundaki ışığı görünce daima ileriyi seçen Uğur'u tünelin sonunda bekleyen şey nedir? Ömrüm'ün velayet davasında zora düşen Yonca'yı büyük bir açmaz beklemektedir. Mesleki olarak bir karar vermesi gereken Yonca, tüm duygusallığını bir kenara alarak bir karar vermek zorundadır artık.

Bir yanda abisi ve yeni ayrıldığı ilişkisi diğer yanda kızının davasında beraber yol yürüdükleri Uğur... Kardeşinin intikamı için Uğur ile birlikte yol almaya razı olan Cem'i sıkıntılı günler beklemektedir. Gururundan düşen burnunun üzerine basan Cem, Ömrüm ve Ömrüm'ün mutluluğu için kendi hayatını ıska geçecektir. Yıllardır kurduğu ustalıklı tezgah yıkılan Yavuz, iyiden iyiye köşeye sıkışmıştır. Bu sıkışmışlık onu tahmin edilemez bir hale getirmiştir. Yavuz büyük kararlar almanın arifesinde kendini yeniden var etmek için Uğur ile karşı karşıya gelir. Menekşe'ye olan aşkını herkese ilan eden İlker Menekşe'siyle mutlu sona doğru ulaşabilecek midir?

"Kahraman Babam", final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de.

İşte, Kahraman Babam'ın Final Bölümü Tanıtımı;