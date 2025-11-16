Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Kahire'de 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız'

        Kahire'de 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız'

        Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yapımcısı olduğu 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız / We Need To Talk About Dilan' adlı kısa film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle 46. Kahire Film Festivali'ne seyirciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 16.11.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahire'de 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaratıcı enerjisini bu kez yapımcı kimliğiyle ortaya koydu. Deniz’in, Zeynep Dilan Süren ile birlikte yapımcılığını üstlendiği kısa film, festival kapsamında izleyiciyle buluştu.

        Gösterim salonunu dolduran festival takipçileri, filmi yoğun ilgiyle karşıladı; yapım, seçkide merak uyandıran ve beğeni toplayan kısa filmler arasında yer aldı.

        Dilan Çiçek Deniz, yapımcılık deneyimini şu sözlerle anlattı: “Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bu film benim için çok özel. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor; kadınlarla bir güç birliği yaptık. Bu süreç bize sadece bir film üretmediğimizi, aynı zamanda yeni hikâyelerin doğduğu bir alan açtığımızı hatırlattı...”

        KAHİRE’DE SICAK VE SAMİMİ KARŞILAMA

        Yapımcısı olduğu kısa filmle Kahire Film Festivali’ne katılan başarılı oyuncuya, gösterimde filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu da eşlik etti. İkili, gösterim sonrası izleyiciyle bir araya gelerek filmi ve yaratım sürecini anlattı; festival takipçileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

        Saraybosna’daki dünya prömiyerinin ardından Kahire’de de dikkat çeken kısa film; kadın odaklı anlatısı, karakter merkezli kurgusu, güçlü oyunculukları ve atmosferiyle festival izleyicisinden olumlu yorumlar aldı. Kısa film, işlediği tema ve sade sinematik yaklaşımı sayesinde gösterimde merak uyandıran yapımlardan biri oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Kahire Film Festivali
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
        #Umut Şilan Oğurlu 
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Habertürk Anasayfa