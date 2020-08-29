İHA

Olay saat 14:00 sıralarında Kağıthane Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aybüke Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyrantepe Topkapı hattında sefer yapan bir minibüs sürücüsü, polis noktasına geldiğinde iddiaya göre fazla yolcu olması nedeniyle uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ters istikametten giren minibüs şoförü kısa bir süre sonra süraatli bir şekilde sokağa girmek istedi. Minibüs o esnada sokaktan yukarıya çıkan Mislihan Bayar’ın bebeğinin olduğu arabaya çarptı.

Olay sonrası esnafın tepkisi üzerine sürücü, yolcu dolu minibüsle sokak arasından kayıplara karıştı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kadın ve bebeği büyük korku yaşadı. Kadının bebeğiyle yukarıya çıkması ve minibüs sürücüsünün kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS, DEHŞETİ YAŞATAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN PEŞİNDE

Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğini ayakta kontrol etti. Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmaların artından kadın ve çocuğu polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

“BEBEK ARABASINI PARÇALAMIŞ"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Bayan sıkıştırdıktan sonra sokaktan hızlı bir şekilde kaçıp gidiyor. Bebek arabasını da parçalamış. Normalde burası hattı değil ama yukarı da çevrime var çevirmeden kaçıyor. Çocukta ve kadında hayati bir problem yok” dedi.

Polis, plakası tespit edilen sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.