İlçeye bağlı Çatalca köyündeki Kelebektaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kafası tenekeye sıkışan ayıyı gördü.

AA'da yer alan habere göre, ayının bulunduğu yere giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu kafasındaki tenekeyi çıkarttı.

Ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşarak yuvasına döndü.