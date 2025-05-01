Kafası korkuluğa sıkıştı
Kahramanmaraş'ta demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İHA'nın haberine göre; olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak köpeği demir parmaklıklarda sıkıştı.
Hayvanın sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunda bir sıkıntı olmayan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.