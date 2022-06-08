Kadirov'dan şimdi de Avrupa ülkelerine tehdit

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BBC muhabiri Francis Scarr'ın Twitter üzerinden paylaştığı videoda Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Kadirov, Rusya'nın operasyonunu "iyilik için bir savaş" ve "insanların mutluluğu için bir savaş" olarak nitelendirdi.

Kadirov mesajında Avrupa ülkelerini de tehdit ederken "Bana kalsa, şu anda kesinlikle hiçbir değeri olmayan tüm Avrupa devletlerini alırdım" ifadelerini kullandı.

Kadirov, ülke adı vermeden Avrupa uluslarının 'Putin ve Rusya halkı hakkında uygunsuz şeyler' söylediklerini ifade ederek "Bu bölgeleri yavaş yavaş alırdım ve o zaman Amerika'nın hiçbir müttefiki kalmazdı. Temel olarak, savaş, tüm yaptırımlar bırakılıp onlar özür dileyene kadar sürmeli" diye ekledi.

ZELENSKİY'İ DE TEHDİT ETMİŞTİ

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Pazar günü yayınladığı video mesajında da "Önümüzdeki günlerde gerçek bir operasyon göreceksiniz" demişti.

Ukraynalıları 'şeytanlar' olarak tanımlayan Kadirov, "Bu şeytanların yalnızca aldığımız şehirlerden değil tüm Ukrayna'dan temizlendiğini de göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kadirov, Rus güçlerinin Ukrayna'da yakında yeni taktikler uygulayacağını da belirtmişti.

Konuşmasında son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i de tehdit eden Kadirov, "Zelenskiy'i son kez uyarıyorum. Ellerini kaldırarak meydana çık ve 'Teslim oluyorum' de yoksa ölürsün" demişti.

PUTİN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.