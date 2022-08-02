Kadirov'dan Pelosi'ye: 15 dakika içinde büyük güç kim göreceğiz

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Çeçen lider Kadirov, Tayvan'a tartışmalı bir ziyarette bulunmaya hazırlanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nany Pelosi'ye Telegram üzerinden mesaj gönderdi. Kadirov Telegram'daki mesajında "15 dakika içinde, 'büyük güç'ün kim olduğunu göreceğiz: ABD veya Çin. Kendimizden bahsetmiyoruz bile" ifadelerini kullandı.

PUTIN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.

PELOSI'NİN TARTIŞMALI ZİYARETİ Pelosi'nin Asya gezisi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu. Çin Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

"HER TÜR OLASILIĞA HAZIRLIKLIYIZ" Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu. Meclis Başkanı'nın resmi internet sitesinde ziyaret programına ilişkin yayımlanan açıklamada, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan gezinin durakları arasında Tayvan'a yer verilmemişti. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.