Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, İnanır, "Efendim tatil dönüşümü?" sorusuna sinirlenerek, ''Hayır canım evimizden geliyoruz. İşimiz gücümüz var, bizden bir şey olmaz, hadi 'Tatilden mi geliyorsunuz?' diye soru mu olur? bin bir şeyle uğraşıyoruz hala öğrenemediniz mi?" diyerek yoluna devam etti.