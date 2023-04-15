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Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, Diyanet ile Kadir Gecesi'nde nasıl, ne zaman ibadet edilir?

Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesini namaz, dua ve tesbih çekerek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi ibadetlerini araştırmaya başladı. İşte Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri...

Giriş: 15.04.2023 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kadir Gecesi, İslam dünyası için bin aydan daha hayırlı olarak kabul görür ve büyük önem taşır. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi için geri sayım sürerken, Kadir Gecesi ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Peki, "Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, Diyanet ile Kadir Gecesi'nde nasıl, ne zaman ibadet edilir?" İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

  • KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

    - Kur’ân-ı Kerîm okumak
    - Tevbe istiğfar etmek
    - Salat u selam getirmek
    - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
    - Allah’ı çokça zikretmek
    - Sadaka vermek

  • Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

    Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı. Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî. Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. İlmihalden birkaç sayfa okumalı. Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli. Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

  • KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

    Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

    Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

    Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

     

  • Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

    Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

    Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

    Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

    Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

    Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

  • Ey yüceler yücesi olan Allahım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
    Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir
    Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

    EY ÇARESİZLER ÇARESİ

    Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

     

  • EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM

    Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!

    Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

  • EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN

    Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;

     

  • YA İLAHE'L-ALEMİN

    Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

     

  • EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN

    Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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