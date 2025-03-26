Kadir Gecesi duası okunuşı ve anlamı: Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen Kadir Gecesi geldi çattı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu gecede yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler ibadetlerini ihya edecek olan Müslümanların odaklandığı konu oldu. Bu noktada "Diyanet ile Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. İşte Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler…
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Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. İslam alemi için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin başında yer alan bu gecede Müslümanlar, günahlarının affı, sevaplarının nail olması için yapılacak ibadetleri eksiksiz şekilde eda etmet için çabalıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu kıymetli gece, bu yıl 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile bu gecede yapılacak ibadetler.
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KADİR GECESİ NELER YAPILIR, OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLERİ NELERDİR?
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir. Kadir Suresi'ne göre; bu günde yapılan ibadet "BİN AYDAN DAHA HAYIRLI" olarak kabul edilir.
Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, meleklerin gökyüzüne rahmet yağdırdığı kutlu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler Kadir Gecesi ibadetleri, duası, namazı gibi birçok konuda araştırmalar yapıyor.
İşte, Hz. Muhammed’in Kadir Gecesi'nde okuduğu dua, Kadir Gecesi duası okunuşu ve anlamı ile bu gecede yapılacak ibadetlerin tümü…
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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v), bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde şöyle duâ edilmesini tavsiye etmiştir:
Hz. Aişe (r.anha) şöyle dedi:
– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum.
- Okunuşu: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni.”
- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)
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KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
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KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER
- Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
- Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.
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KADİR GECESİ İÇİN TESBİH NAMAZI KILINIŞI
Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
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4 REKAT TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
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TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Tesbih namazında Fatiha, İhlas Suresi, Tahiyyat, Rabbena, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Sübhaneke okunur. Namazdan sonra da İnşirah Suresi ve Kadir Suresi okunur. Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir. Namazdan sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur:
"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"
(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)
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