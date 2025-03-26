Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. İslam alemi için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin başında yer alan bu gecede Müslümanlar, günahlarının affı, sevaplarının nail olması için yapılacak ibadetleri eksiksiz şekilde eda etmet için çabalıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu kıymetli gece, bu yıl 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile bu gecede yapılacak ibadetler.