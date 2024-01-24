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        Haberler Magazin Kadir Ezildi, ölüm haberiyle yıkıldı! Ünlü sunucu 1 geçmeden aynı acıyla sarsıldı | Kadir Ezildi'nin dedesi mi öldü?

        Kadir Ezildi, ölüm haberiyle yıkıldı! Ünlü sunucu 1 geçmeden aynı acıyla sarsıldı

        Ünlü sunucu Kadir Ezildi, anneannesinin ölümün üzerinden henüz bir yıl geçmeden ikinci ölüm haberiyle sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ezildi'ye hayranlarından taziye ve destek mesajı yağdı. Peki, Kadir Ezildi'nin dedesi mi öldü? Kadir Ezildi'nin anneannesi ne zaman öldü? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:40
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        • 1

          Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaştığı ölüm haberiyle sevenlerini üzdü. Ünlü sunucunun paylaşımı sonrası hayranları sosyal medyada Ezildi'ye taziyelerini ve destek mesajlarını iletti. Paylaşım sonrası özellikle hayranları "Kadir Ezildi'nin dedesi mi öldü?" ve "Kadir Ezildi'nin anneanesi ne zaman öldü?" sorularının cevabını araştırmaya başladıç İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          KADİR EZİLDİ'NİN DEDESİ Mİ ÖLDÜ?

          Kadir Ezildi'nin dedesi İsmet Kaplan hayatını kaybetti. Acı kayıp sonrası Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Maltepe Mimar Sinan Camii'nden kaldırılacaktır." sözleriyle acı haberi duyurdu.

        • 3

          KADİR EZİLDİ'NİN ANNEANASİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

          Hatırlacağı gibi, Kadir Ezildi anneannesi Gülhanım Kaplan'ı geçtiğimiz yıl 30 Ocak'ta kaybetmişti. Aldığı son ölüm haberi ile Ezildi, bir yıl geçmeden ikinci ölüm haberiyle sarsılmış oldu.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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