Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında? soruları Temizlik Benim İşim yarışmasının izleyicilerinin gündeminde. Kadir Ezildi ilk olarak sosyal medyadaki paylaşımları ciddi bir takipçi kitlesi oluşturduktan sonra Temizlik Avcıları programıyla tüm dikkatleri üstün çekti. Temizlik Benim İşim programı ise Kadir Ezildi'nin yıldızının parladığı program oldu.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntılarının yanında özlü sözleri, esprili üslubuyla sosyal medya fenomeni oldu.

Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış.

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu...