Yaz mevsiminde yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk başrolleri paylaşıyor. İkilinin birlikte şarkı söylerken çektikleri video oyuncuların hayranlarının tepkisini çekti.

KADİR DOĞULU VE SERRA ARITÜRK'ÜN VİDEOSU

Kadir Doğulu 2016 yılında oyuncu Neslihan Atagül ile evlenmişti. Çift, Fatih Harbiye dizisinde başrolde yer almış ve aşk yaşamaya başlamışlardı. Neslihan Atagül geçtiğimiz sezon geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü dizi partnerlerinden kıskandığı iddia ediliyor.

.