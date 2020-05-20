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Kadınlar evdeki boş zamanlarını hayır için değerlendiriyor

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan kadınlar, ihtiyaç sahibi çocuklara eski kıyafetlerden elbise dikiyor.

20.05.2020 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kadınlar evdeki boş zamanlarını hayır için değerlendiriyor
AA

Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi üyesi 15 kadın, tedbirler kapsamında "Evde kal." çağrılarına uyup, zamanlarını da ihtiyaç sahibi çocuklar için değerlendiriyor.

Kooperatif Başkanı Mihriban Tüfekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerle, evde geçirilen zamanı verimli değerlendirmek istediklerini söyledi.

Evdeki zamanı "nasıl hayra dönüştüreceklerini" düşündüklerini anlatan Tüfekci, "Böyle bir şey aklımıza geldi. İnsanlara faydamız olsun istedik. Çok sayıda insan 'Evde sıkılıyorum.' diyor. Tavsiyem, evde boş oturmasınlar. Bu zamanı verimli değerlendirip ülkemize, insanlara katkı sunalım. Hayır yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Vaktimizi de mutlu geçirelim." dedi.

Tüfekci, kıyafetleri hazırlarken evlerindeki malzemeleri kullandıklarını belirterek, "Herkes elinde ne varsa onlarla bir şeyler yaptı. Eski kazaklardan yeni kazaklar, atkılar ördüler. Eski kıyafetlerden elbiseler diktiler. Hepsi geri dönüşüm." diye konuştu.

- "Çocuklara yardım için elimizden geleni yapıyoruz"

Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek istediklerini vurgulayan Tüfekci, ürünleri belirledikleri ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edeceklerini söyledi.

Tüfekci'nin 85 yaşındaki annesi Veliye Tüfekci de "Eskiden zaman zaman dışarı çıkıp dolaşıyordum artık dolaşamıyoruz. Mihriban çocuklar için bir şeyler yapıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Çocuklara yardım için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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