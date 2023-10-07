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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!

        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!

        İstanbul'da bir kişi, sokakta önünden yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çekti. Durumun fark edilmesi üzerine kadının eşi ve çevredekiler şüpheliyi tekme tokat darp etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:36
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        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
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        İstanbul Sultangazi'de olay, dün saat 18.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi.

        KADIN YÜRÜRKEN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, bir kadın caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz bir kişi cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekti.

        KADIN EŞİNİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

        Çevredekiler durumu fark edince kişinin yanına giderek uyarıda bulundu. Durumdan haberdar olan kadın, eşini arayarak, yaşananları anlattı.

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        EŞİ VE ÇEVREDEKİLER DARP ETTİ

        Kısa sürede olay yerine gelen eşi ve çevredekiler, şüpheliyi darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, kadın da şikayette bulundu.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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