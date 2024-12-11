Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kadınbudu köftesini tavada, ızgarada ya da fırında pişirebilirsiniz. Trakya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan kadınbudu köftenin orijinal tarifi merak edilmekte ve internet üzerinden sık sık araştırılmaktadır. Kadınbudu köfte tarifi nedir? Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte yapılışı ve kadınbudu köfte yapımı nasıldır? Kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? Orijinal kadınbudu köfte tarifi… İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Kadınbudu Köfte Tarifi Temel olarak kıyma ve pirinçle yapılan bu yemek, sofralarımıza kusursuz bir şekilde eşlik etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan hikâyesiyle kadınbudu köftesi, geleneksel Türk mutfağının özgün tatlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kadınbudu köfte tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 12 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır? Kadınbudu köftesi geleneksel bir lezzettir. Bu sebeple çoğumuzun aşina olduğu bir yemektir. Özel günlerin vazgeçilmezi olan kadınbudu köftesi adını benzersiz ve zarif formundan almaktadır. Et, pirinç ve baharatların uyumuyla sofraları şenlendiren bu lezzet, farklı bölgelerde kendine özgü tatlarla yorumlanmıştır. Özellikle Balkan ülkelerinde farklı versiyonlarını görebiliriz. İşte, kadınbudu köftesinin yapımı:

Kadınbudu köfte için 1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Ancak çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından sarımsakları da ekleyip kavurma işlemine devam edin.

Kıymanın yarısını soğan ve sarımsaklara dâhil edip suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişme işleminden sonra kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip bir kâsede iyice yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerine streç çekip 20 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Bekletilen harçtan yumurtadan görece büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.

Şekil verilen köfteleri önce un ardından galeta unu karışımına ve son olarak da yumurtaya batırın. REKLAM Ardından kızgın yağda kızartmaya başlayın. İşte, kadınbudu köfteleriniz hazır. Afiyet olsun! Kadınbudu Köfte Yapılışı Kadınbudu köftesinde belirleyici malzemeler pirinç ve kıymadır. Isırdığınız anda ağzınızda dağılan kıymasıyla, dışının çıtırlığıyla bizi kendine hayran bırakan bu lezzetin yapımı da bir o kadar kolay. Öncelikli olarak pirinç, su ve tuz kaynatılır. Diğer tavada zeytinyağı, soğan ve sarımsak karışımını kavurun. Kavrulan bu karışıma kıymayı dâhil edin. Pişme sonrası kıymaları ocaktan alıp soğumaya bırakın. Geniş bir kâsede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurma işlemine başlayın. Daha sonra üzerine streç film çekerek 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Bu harcı çıkardıktan sonra şekil verin ve önce un, galeta ununa sonra yumurtaya batırın. Yağda iyice kızarttıktan sonra servis edin.

Kadınbudu Köfte Yapımı REKLAM Kadınbudu köftesinin yapımından kullanılan malzemelerin mükemmel birleşimi, köfteye eşsiz bir lezzet vermektedir. Yapımı kolay, lezzetli bir tercihtir. Kadınbudu köftenin yapımı için; yağlı kıyma, yumurta, kuru soğan, sarımsak, haşlanmış pirinç, tuz, kimyon, un, ayçiçek yağı ve galeta ununa ihtiyaç duyulur.

Kadınbudu Köfte Malzemeleri Kadınbudu için: 500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1,55 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı un Köfteleri kızartmak için: 1 su bardağı Ayçiçek yağı

1 su bardağı galeta unu

3 adet yumurta (çırpılmış) Orijinal Kadınbudu Köfte Tarifi Kadınbudu köfte yapımında dikkat edilecek ilk unsur kıymanın yarısının çiğ, yarısının pişmiş olmasıdır. Bunun haricinde lezzetini arttırmak isteyenler önce yumurta daha sonra galeta ununa batırır ancak orijinal kadınbudu köfte tarifinde önce beyaz una daha sonra yumurtaya batırılmaktadır. Orijinal kadınbudu köftesi tarifini arayanlar, bu detayı atlamadan köftenin yapımına başlayabilir.