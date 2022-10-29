Kadın kılığına giren gaspçı ayağından vuruldu!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri kadın kıyafetleri giyen A.M.A'yı sorgulamak istedi.

AA'da yer alan habere göre ihtara uymayan ve çantasından çıkardığı silahı ekiplere doğrultan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, A.C'yi gasp etmek için kadın kılığına girdiği, farklı suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, kadın kılığındaki zanlının yolda yürüdüğü ve bekçilerin ateş ettiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.