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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadın girişimcilerin pandemiden nasıl etkilendikleri, gelecek öngörüleri ve beklentilerinin analiz edildiği “Covid-19'un Kadın Girişimciliğine Etkileri” başlıklı yeni bir rapor hazırladı.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, iş dünyasındaki kadınların yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.

Covid-19’un kadın girişimcileri daha fazla etkilediğini söyleyen TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, "Kadınlar bu dönemde işlerini kaybetti, çalışmaya devam edebilenler ise işle birlikte evin içinde de artan sorumlulukları nedeniyle pek çok zorlukla karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan ekonomik destek paketleri ve teşviklerin kadın girişimciliği üzerindeki rahatlatıcı etkisi çok kısıtlı kaldı. Öyle ki, kadın girişimcilerin yüzde 87’si devlet desteğinin yetersizliğine vurgu yapıyor. Halbuki ülkemizin kalkınmasının en önemli kanatlarından biri olan kadın girişimcilerin desteklenmesi, refah açısından çok önemli bir etken" dedi.

YÜZDE 74'ÜNÜN CİROSU AZALDI

TÜRKONFED’in araştırmasına katılan kadınların yüzde 84.3’ü salgından olumsuz etkilendiklerini belirtti. 2019 yılında cirosunun azaldığını beyan eden katılımcıların oranı yüzde 28.3 iken bu oran 2020 yılında 2.5 kat artışla yüzde 74.2’ye yükseldi. Cirosunun önceki yıla göre arttığını söyleyenlerin oranı ise 2019’dan 2020’ye gelindiğinde üçte iki oranında azalarak yüzde 44.4’ten yüzde 14.6’ya düştü.

YIL SONUNDA ZARAR ÖNGÖRÜYORLAR

Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 45.5’i 2020 yılını zararla kapadığını söylerken, bu oran 2021 yılı öngörülerinde yüzde 50.5’e çıktı. 2020 yılında işletmelerin yüzde 23.7’si kar ettiğini belirtirken, 2021 öngörüsünde ise bu oran bir puandan daha düşük bir artışla yüzde 24.5’e yükseldi.

FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDULAR

Araştırmaya göre, kadın girişimcilerin yüzde 69.7’si pandemi sürecinde faaliyetlerini geçici de olsa durdurdu. İşletmelerin yüzde 46.4’ü 9-16 hafta arasında kapalı kaldı.

Araştırmada katılımcılara, pandemi devam ettiği takdirde işletmelerini ne kadar süre daha açık tutabilecekleri de soruldu. Kadın girişimcilerin yüzde 10.6’sı en fazla 3 ay, yüzde 15.6’sı 3-6 ay, yüzde 26.1’i 6 ay-1 yıl, yüzde 18.6’sı ise 1-2 yıl dayanabileceklerini ifade etti.

Buna göre 3 ay ila 2 yıl arasında kadın girişimcilerin yüzde 70.7’si işletmelerinin kapısına kilit vurabileceğini düşünürken, işletmesinin kapanmayacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 29.3’te kaldı.