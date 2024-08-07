Kadın futbolunda finalistler belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda finalistler belli oldu. ABD ile Brezilya, adını finale yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın futbolunda ABD ile Brezilya, finalde karşı karşıya gelecek.
Lyon Stadı'nda oynanan müsabakada Almanya'yı uzatmada 1-0 yenen ABD ile Marsilya Stadı'nda yapılan maçta İspanya'yı 4-2 yenen Brezilya, finale yükseldi.
Brezilya ile ABD arasında Paris'teki Parc des Prences Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak final maçı TSİ 18.00'de başlayacak.
İspanya ile Almanya ise 9 Ağustos Cuma günü aynı statta TSİ 16.00'da bronz madalya mücadelesi verecek.