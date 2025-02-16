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        Kadın basketbolunda Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti!

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-74 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:10
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        Kadınlar derbisinde zafer Beşiktaş'ın!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-74 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 5. yenilgisini yaşadı.

        Derbi maça Winterburn'ün etkili oyunuyla maça iyi başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Lazic'in üç sayılık basketiyle Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22. Bu çeyrekte dış atışlarda 6'da 5 isabet kaydeden siyah-beyazlılar, Evans'ın son saniye basketiyle periyodu 30-20 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe Derin Erdoğan ve Vanloo'nun basketleriyle giren sarı-kırmızılı takım, üst üste yapılan top kayıplarıyla ritmini kaybetti. Kısa oyuncularının skor katkısıyla oyun üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, 15. dakikada farkı 16 sayıya (27-43) yükseltti. Bu periyotta boyalı alanı iyi kullanan siyah-beyazlılar karşısında ev sahibi takım, kenardan oyuna dahil olan isimlerin sayılarıyla farkı tek hanelere indirse de Beşiktaş, soyunma odasına 47-40 üstün girdi.

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        İkinci yarıya Galatasaray, top kayıplarıyla başladı. Beşiktaş, Elif Bayram ve Krajisnik sayılarıyla hücumda temposunu artırdı ve 24. dakikanın ilk saniyelerinde farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 49-60. Üçüncü çeyreğin son anlarında skor üretmekte sorun yaşayan siyah-beyazlılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 61-62. Winterburn ile serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet sağlayan konuk ekip, son çeyreğe 63-61 önde gitti.

        Beşiktaş, final periyodunda Evans'ın basketleriyle 32. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 61-67. Steinberga ve Vanloo ile peş peşe sayılar bulan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 34. dakikada skora dengeyi getirdi: 69-69. Maç boyunca oyuncu rotasyonunda yalnız Melek Uzunoğlu'na şans veren siyah-beyazlılarda Krajisnik, beş faulle oyun dışında kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde skor üstünlüğünü Galatasaray'a vermeyen konuk ekip, son 1 dakikaya 78-74 önde girdi. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen sarı-kırmızılılar karşısında kalan sürede iyi pas yapan Beşiktaş, derbi maçı 80-74 kazandı.

        Beşiktaş'ta Mihaela Lazic, Dana Evans ve Holly Marie Winterburn 40'ar dakika süre alarak maç boyu parkede kaldı.

        Siyah-beyazlılarda Evans'ın 23, Winterburn'ün 18 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

        Galatasaray'da ise Julie Vanloo'nun 17, Anete Steinberga'nın 14 sayısı kazanmaya yetmedi.

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