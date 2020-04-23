Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçuş gerçekleştirdi.

Kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nden havalanan Şener, uçuş sırasında uçağın telsizinden çocuklara hitaben "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Şener, uçuş sırasında kokpit içinden kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.