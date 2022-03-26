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Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

Kısa bir Kadıköy turu: Kadıköy'de nereye gidilir, nerede gezilir?

Çarşıları, parkları, müzeleri, tiyatroları, nostaljik tramvayı ve uzun sahilleriyle İmparatorluklar başkenti İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri de Kadıköy. Anadolu yakasının göz bebeği olan Kadıköy gerek iş çıkışı bir kahve içmek isteyenlerin gerekse şehrin koşuşturmasından sıkılıp biraz dolaşmak isteyenlerin ilk durağı oluyor. İşte sanatseverleri, öğrencileri, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan Kadıköy'de gezilecek 10 yer...

26.03.2022 - 10:42 | Güncelleme: YAŞAM

  • Karadeniz ve Marmara'yı birbirine bağlayan İstanbul boğazını, şehrin Anadolu yakasında yüzyıllardır bekleyen Haydarpaşa Garı'na Kadıköy vapurundan baktınız mı hiç? iskeleye yanaşan vapurlardan semtin sokaklarına dağılan rengarenk insanlar, Kadıköy'de Moda sahilinde atılmış bir kahkahanın, Süreyya Operası'nda izlenmiş balenin, barlar sokağında dinlenmiş bir konserin izini sürüyor...

    Son yıllara damgasını vuran nüfus artışı, Covid-19 pandemisi ve yoğun çalışma hayatı İstanbullular için küçük kaçamakları bir ihtiyaç haline getirdi. Kadıköy'ün geniş caddelerine meydan okuyan renkli ara sokakları, bir süredir giderek popüler olan modern müzeleri ve parklarıyla Kadıköy, İstanbulluların olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri oldu. İşte keyifli bir kaçamak uğruna yolu Kadıköy'e düşenler için Kadıköyle gezilecek 10 yer ve yapılacak şeyler... 

  • 1) Akmar Pasajı 

    Vapur düdüğünü son kez öttürdü ve iskeleye yanaşmaya başladı. Tarihi Kadıköy İskelesi'nden çarşıya doğru tanımadığınız bir sürü insanla birlikte yürüyorsunuz... Kadıköy çarşıda, Müdürdar Caddesi 8 numarada bulunan Akmar Pasajı, kitapçıları ve müzik marketleriyle bugün hala Kadıköy'ün e önemli yerlerinden biri. Özellikle 90'lı yılalrda öğrenci olanların anılarında yer eden Akmar Pasajı pek çok yeni-eski kitapçıyla, müzik markete ev sahipliği yapıyor. 

  • 2) Moda Nostalji Tramvay Turu 

    Bir zamanlar İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından biri olan tramvaylar bugün birkaç bölgede aktif olan ana hattın dışında pek de rastlamadığımız ulaşım araçlarından birine dönüştü. Kadıköy- Moda tramvay hattı bugün hala hizmet veren tramvay hatlarından biri. Moda Nostaljik tramvayı gerek Moda'da yaşayan Kadıköylülerin gerekse yerli ve yabancı turistlerin sık sık kullandığı araçlardan biri. Dilerseniz Kadıköy meydandan Moda nostaljik tramvayına binerek Kadıköy sokaklarında nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. 

  • 3) Moda Sahili

    Güneş bulutların ardından parıldamaya başladığında her İstanbullu kendini bir şekilde sahile atmaya çalışır. Kadıköy'ün en popüler yerlerinden biri olan Moda sahili geniş yeşil alanlarıyla İstanbul'un adalarını izleyen manzarasıyla özellikle gençlerin en sevdiği yerlerden biri. Moda İskelesi'ni geçip de denizin kokusunu içinize çektiğiniz zaman tek yapmak isteyeceğiniz şey içecek bir şeyler alıp Moda Sahili'ndeki yeşil çimlere uzanmak olacak. Ayrıca Moda Sahili'nin koşuya ve yürüyüşe çıkanların, bisikletini kapıp deniz havası almak isteyenlerin de ilk durağı olduğunu söylemeden geçmeyelim!

  • 4) Barış Manço Evi 

    Moda'ya kadar gelmişken Barış Manço Evi'ni görmeden geçmek elbette olmaz! Moda dendiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Barış Manço'nun yaşadığı ve Türk müziğine damgasını vuran şarkılarını ürettiği evi 2010 yılından beri müze olarak hizmet veriyor. Caferağa Mahallesi, Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan Barış Manço Evi pazartesi günleri ve resmi tatillerde kapalı ancak bu günlerin dışında her gün sabah 9.00'dan 16.00'ya kadar gezilebiliyor. 

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