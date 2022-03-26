5) Süreyya Operası

Süreyya Operası Kadıköy'ün 95 yıllık bekçisidir desek çok abartmış olur muyuz? Sanıyorum olmayız. Bahariye caddesi üzerinde bulunan ve eski İstanbul milletvekillerinden Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) tarafından 1937 yılında yaptırılan Süreyya Operası açıldığı ilk 3 yıl opera olarak kullanılmış ancak sonra uzun yıllar (2005'e kadar) sinema olarak hizmet vermiş. Süreyya Sineması'nın ilk müdürünün ünlü şair Nâzım Hikmet'in babası Hikmet Nâzım'ın olduğu biliniyor.

1924 yılında inşasına başlanan Süreyya Operası'nda Türkiye'nin ilk Müslüman primadonnası ve kıymetli tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin annesi Suzan Lütfullah'ın da bir büstü bulunuyor.

Hem sinemaya hem de tiyatroya uygun olarak tasarlanan Süreyya Operası bugün İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sayısız eserinin sahnelendiği en önemli yapılardan biri.