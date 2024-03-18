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        Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde karar açıklandı

        İstanbul Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldüren Ziya Ersoy'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Zanlı, karar duruşmasındaki savunmasında, "Durduk yere, 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz. Ben bu süreçte annemi kaybettim. Ben de mağdurum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:03
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        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
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        Kadıköy'de, 21 Mayıs 2022'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

        Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Ersoy ve tutuksuz sanık Abdullah Artut ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ersoy'un olay yerine gitmeden önce bıçak satın aldığını ve diş hekimini muayenehanesinde birçok yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, sonrasında ise maktulün çantasını da alarak olay yerinden ayrıldığını belirtti.

        Mütalaada, sanık Ersoy'un "bir suçu gizlemek, delillerini ortandan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" ve "iş yerinde silahlı yağma" suçlarından cezalandırılması, diğer sanık Artut'un ise öldürme eyleminden haberdar olduğuna ve suç delillerini gizlemek kastıyla hareket ettiğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulamadığı için beraatine karar verilmesi talep edildi.

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        "BEN DE MAĞDURUM"

        Mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Ersoy, maktulle bir kavgasının olmadığını belirterek, "Durduk yere, 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz. Ben bu süreçte annemi kaybettim. Ben de mağdurum" ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanık Ersoy da beraatine karar verilmesini talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ziya Ersoy'un "bir suçu gizlemek, delillerini ortandan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Cezada takdiri indirim uygulamayan mahkeme, ayrıca "iş yerinde silahlı yağma" suçundan da 11 yıl hapis cezası verdiği Ersoy'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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        Diğer sanık Abdullah Artut'un da üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verildi.

        İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ziya Ersoy hakkında "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Diğer sanık Abdullah Artut hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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        #kadın cinayeti
        #Kadıköyde diş hekimi cinayeti
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