Kadıköy'de En-Nesyri'den tepki çeken hareket!
Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor maçının 32. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. En-Nesyri'nin attığı gol sonrası tribünlere dönüp yaptığı hareket taraftarları sinirlendirdi.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak golün ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Taraftarların tepkisine karşılık En-Nesyri, ellerini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.
Faslı golcünün bu hareketi tribünlerin tepkisini daha da artırdı.
Yaşananların ardından takım kaptanlarından Tadic, En-Nesyri'nin yanına giderek kendisine bazı uyarılarda bulundu.