Kadıköy-Beşiktaş seferinde yolcu denize düştü!

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Kadıköy'de olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI DHA'da yer alan habere göre vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.