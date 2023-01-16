Kadıkalesi'nde bulundu... 5. yüzyıldan kalmış!

Buldukları kutsal su bölümünü benzerlerinden ayıran özellikler olduğuna işaret eden Mercangöz, "Burası kutsal bir su kaynağı, ayazma. Ancak bizim için henüz net olmayan ayrıntıları var. Söz gelimi o kadar büyük su kanalları oradaki ritüelin çok daha farklı olabileceğini söylüyor bize. Bunu da herhalde zamanla çözebileceğiz" dedi.

Geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Kadıkalesi'ndeki kazılarda bugüne kadar Prehistorik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, ağırşaklar, taş baltaların yanı sıra Hitit dönemine ait heykeller, milattan sonra 12. ve 13. yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları ve o döneme ait hayvan ayak izlerinin bulunduğu 8 asırlık kiremit parçaları bulundu.

"ADETA HAMAM YAPISI GİBİ"

Ayazmaların kiliselerde görülebildiğini dile getiren Mercangöz, genelde Hristiyan mabetlerinde şifa bulmak ya da ayinler için bu tür "kutsal su" kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu ancak bu yapının çok daha farklı olduğunu kaydetti.

"Burası kutsal bir su kaynağı. Yapı içinde dolanan su kanalları suyun sadece bir çeşme ya da bir kuyudan temin edilmediğini bize gösteriyor. Paralel örneğini şimdilik bilmiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da belki Türkiye'de ilk ve gelecekte de çok daha farklı bilgiler sunacak.

Kutsal şifa veren su kaynakları... Bir çeşme ya da bir kuyu ama böylesine su kanallarıyla adeta hamam yapısı gibi yapının varlığı bilinen bir özellik değil." ifadelerini kullanan Mercangöz, ayazmaların bugün hala İstanbul'daki Rum kiliselerinde bulunduğunu belirtti.