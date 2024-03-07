KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." dedi. Konuyla ilgili torba yasa çalışması yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor. Güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

"TÜRKİYE 24 SENE ÖNCEKİ EKSİKLİKLERİ ŞİMDİ TAMAMLIYOR"

Kademeli emeklilik durup dururken gelen bir talep değil, sebebi şu: 99 depremi sırasında depremin şokunu atlamamışken bir yasal düzenleme yapıldı ve aslında EYT mağdurları öyle doğdu ve o günkü koşullar dolayısıyla emeklilik yaşı ileri atıldı ama bu sırada ortaya çıkan fatura, 2023 senesindeki Türkiye'ye yüklenmiş oldu. Türkiye, 2023'te; 24 sene sonra, o gün yapılan eksiklikleri tamamlamak zorunda kaldı.

"EYT ADALETSİZLİK YARATTI"

Bu sefer de yeni bir problem ortaya çıktı çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün prim gün sayısını dolduran birçok kişi, emekli olmak için 55-60 yaşına kadar bekleyecekken; prim gün sayısını borçlanarak, parayla kapatıp 40 küsur yaşlarında emekli oldu. Bu bir adaletsiz yarattı dolayısıyla Çalışma Bakanlığı olarak bu adaletsizliğ yok saymak, sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.