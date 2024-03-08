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        Haberler Dünya Milyarder işadamı Rupert Murdock nişanlandı

        Milyarder işadamı Rupert Murdock nişanlandı

        Eski Fox ve News Corp Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch nişanlandı. 92 yaşındaki Murdoch, 67 yaşındaki sevgilisi Zhukova ile evlenmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 02:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 02:02
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        Rupert Murdock nişanlandı
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        New York Times'ın haberine göre Murdoch'un ofisi, Murdoch'un yaz aylarında beraberliğe başladığı emekli moleküler biyolog Elena Zhukova nişanlandığını ve evlenmeyi planladıklarını bildirdi.

        Nikahın haziran ayında Murdoch'un Kaliforniya'daki üzüm bağı ve malikanesi Moraga'da yapılması planlanıyor. Elena Zhukova'nın kızı Dasha Zhukova, 2017 yılına kadar Rus oligark Roman Abramovich ile evliydi.

        ABD'li medya şirketi Fox ve News Corp'un 92 yaşındaki eski yönetim kurulu başkanı Rupert Murdoch, Eylül 2023'te görevinden ayrılma kararı almıştı.

        Rupert Murdoch Nisan 2023'te beşinci kez nikâh masasına oturma planları yaparken sevgilisi Ann Lesley Smith ile evlenmekten vazgeçmiş ve nişan atmıştı.

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        #Rupert Murdock
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