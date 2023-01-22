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İşletmenin bodrum katında 1'i çocuk, 8 kaçak göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Van'da gerçekleştirilen operasyonda bir işyerinin bodrum katında 1'i çocuk 8 göçmen yakalandı

Giriş: 22.01.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
Kaçak göçmenler işyerinde yakalandı!
Kaçak göçmenler işyerinde yakalandı!
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DHA

Van'ın Erciş ilçesinde bir işletmenin bodrum katında 1'i çocuk, 8 kaçak göçmen yakalandı.

DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde, kaçak göçmenlerin temin edilen araçlarla gruplar halinde Erciş ilçesine götürülüp evlerde barındırıldığını, ilerleyen günlerde batı illerine sevk edilmesinin sağlanacağına yönelik bilgiye ulaştı.

Ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir işletmeye operasyon düzenledi. Okey salonu olarak kullanılan işletmenin bodrum katında Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 8 göçmen yakalandı. Göçmenleri yer temini ve sevkini sağlayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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