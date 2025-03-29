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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak avcıların kaçtığı araç askıda kaldı | Son dakika haberleri

        Isparta'da kaçarken araçları askıda kalan kaçak avcılar yakalandı

        Isparta'da Karacaören Barajı'nda suçüstü yakalanan kaçak avcıların geri manevra ile kaçmaya çalıştığı araç askıda kaldı. Kaçak avcılara 75 bin 540 TL idari para cezası kesilirken, araçtaki ekipman ve balıklara el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:02
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        Kaçak avcıların kaçtığı araç askıda kaldı
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        Isparta'da Karacaören Barajı'nda kaçak avcılar suçüstü yakalandı. Kaçmaya çalışan kişilerin aracı yol kenarında askıda kalırken, kaçak avda kullanılan ekipmanlara ve balıklara el konuldu.

        Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır Köyü Belentaş mevkisi sakinleri tarafından 27 Mart 2025 tarihinde, Karacaören 1 Barajı'nda kaçak su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçildi.

        Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yahya Enes Ünsal'ın da katılımıyla bölgeye gidildi.

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        Yapılan takip sonucunda 28 Mart 2025 saat 02.00 sıralarında barajdan karaya çıkan iki kişinin araçla bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Ancak kişiler, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerin yaklaşık 300 metre geri geri kaçmaya çalıştığı araç yol kenarında askıda kaldı. Yapılan incelemelerde, araçta kaçak avcılıkta kullanılan 1 adet şişme bot, 3 takım (600 metre) uzatma ağı ve yaklaşık 150 kilogram sazan balığı bulundu.

        Canlı olan sazanlar tekrar baraja bırakılırken, diğer balıklar ve yasa dışı av ekipmanlarına 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konuldu. Şüphelilere, av yasağı döneminde sazan balığı nakli yapma suçundan 36/m maddesi gereği idari para cezası uygulanırken, araç sürücüsüne de 14 bin 594 TL ceza kesildi ve araç 15 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. Kaçak avcılara kişi başı 37 bin 770 TL olmak üzere toplamda 75 bin 540 TL para cezası kesildi.

        15 Mart'ta başlayan sazangiller av yasağı kapsamında, su ürünleri kontrol ekiplerinin sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak adına kaçak avcılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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