Kabızlık; yetersiz beslenme, vücudun susuz kalması nedeniyle haftada 3 gün tuvalet ihtiyacını giderememe ve sindirimin çalışmaması durumudur. Kabızlığı gideren besin lifi içeren besinleri bol miktarda tüketmek ve su içimini düzenli sağlamak gerekir. 10 günden fazla süren şikayetlerde hekime gitmek şarttır.

Kabızlık yapan besinler, gıdalar ve yiyecekler;

Beyaz Ekmek : Lif açısından eksik olması ve işlenmiş undan yapılması nedeniyle kabızlık yapar.

: Lif açısından eksik olması ve işlenmiş undan yapılması nedeniyle kabızlık yapar. Çikolata : Az lif ve şeker içermesi nedeniyle çikolata, kabızlık yapan en önemli gıdalardan birisidir.

: Az lif ve şeker içermesi nedeniyle çikolata, kabızlık yapan en önemli gıdalardan birisidir. Peynir : Şeker ve yağ içeren süt ürünleri kabızlık yapar ancak yoğurt probiyotik olursa kabızlığı önler.

: Şeker ve yağ içeren süt ürünleri kabızlık yapar ancak yoğurt probiyotik olursa kabızlığı önler. Dondurma : Yüksek ölçüde şeker içerdiği için kabızlık oluşturur.

: Yüksek ölçüde şeker içerdiği için kabızlık oluşturur. Kafein: Çay, kola ve kahve kafein içerdiği için yüksek oranda kabızlığa neden olur. Kafein vücudu susuz bırakır ve sindirim için gereken su azalır.

Rafine edilmiş ve İşlenmiş besinler: İşlenmiş gıdalar içerdikleri maddeler yüzünden kabızlık oluşmasına neden olur. (Hamburger, cips, pizza, konserve gibi)

Kullanılan bazı ilaçların içeriği de kabızlık oluşmasına neden olmaktadır. Bu etkileri azaltmak için probiyotik içeren yoğurt tüketilebilir. Geçici süren kabızlık bazı önlemlerle düzeltilebilir. Ancak 10 gün gibi uzun bir süre devam etmesi farklı bağırsak ya da sindirim sitemi hastalıklarının olması ihtimalini taşır. O nedenle bir uzman hekime görünmekte fayda vardır.