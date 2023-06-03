Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Kabine’deki bakan sayısı da Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı da değişmedi. Önceki AK Parti hükümetlerinde görev yapan 4 isim yeni kabinede yer aldı. İlk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan ve 14 Mayıs seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olmayan iki isim de yeniden kabinede yer aldı. Böylelikle bakan olmak için istifa eden milletvekili olmayacak. Yeni kabine ile ilk toplantı Salı günü yapılacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYISI DA BAKAN SAYISI DA DEĞİŞMEDİ

OKTAY MECLİS’E, YILMAZ KABİNE’YE

14 Mayıs seçimlerinde Ankara milletvekili seçilen Fuat Oktay’ın yerine 27. Dönem Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz getirildi. Yılmaz, daha önceki AK Parti hükümetlerinde Kalkınma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yılmaz, en son Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yapıyordu.

3 BAKAN YENİDEN “ESKİ” KOLTUĞUNDA

AK Parti’nin Yerel Yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Özhaseki ise 5 yılın ardından yeniden Çevre Bakanlığı’nda. Özhaseki, 1994-2015 tarihleri arasında belediye başkanlığı yaptıktan sonra Haziran seçimleriyle Meclis’e girerek milletvekili olmuştu.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında ekonominin başına gelip gelmeyeceği merak edilen Mehmet Şimşek... Maliye Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Yeni sistemle adı değiştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı artık ona emanet olacak.

65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak da yeniden aynı koltukta olacak.

MİLLETVEKİLİ OLMADILAR, YENİDEN BAKAN OLDULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili olmayan iki isimdi. Koca ve Ersoy eski kabineden yeni kabinede yer alan iki isim oldu.

O GELENEK YİNE BOZULMADI

Osmaniye’den milletvekili seçilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yerine yine bir kadın bakan geldi. Mahinur Özdemir Göktaş daha önce Brüksel milletvekili olarak görev yapmıştı. Göktaş, halen Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

DIŞİŞLERİ “SIR KÜPÜ”NE EMANET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Benim sır küpüm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sır küpü” dediği Hakan Fidan da yeni kabinede yer aldı. Fidan, 2010-2015 yılları arasında MİT Müsteşarlığı yaptı. Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile birlikte Başbakanlık’tan ayrılan MİT Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı ve müsteşarlık kaldırıldı. Fidan, o tarihten bu yana MİT Başkanı olarak görev yapıyordu.

ÜÇ BAKAN YARDIMCISI ARTIK BAKAN

3 Bakan yardımcısı bakan oldu. 7 Nisan 2022’den bu yana bakan yardımcısı olan İbrahim Yumak Tarım ve Orman Bakanı oldu. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı yapan Alparslan Bayraktar da artık bakanlık koltuğunda olacak. Bir başka bakan yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

İSTANBUL’DAN ANKARA’YA

Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep ve 2018’den bu yana İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya da artık Ankara’da İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

SAVUNMA YİNE GENELKURMAY’DAN

İlk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Milli Savunma Bakanlığı’ndan bakanlık koltuğuna gelmesi ile dikkat çeken Hulusi Akar’ın Kayseri’den milletvekili seçilmesi nedeni ile yeni ismin kim olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o geleneği bozmadı 2018 yılından bu yana, yani Akar’ın bakan olmasından sonra bu görevi yürüten Org.Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı oldu.