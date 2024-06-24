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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Haziran 2024 Yeni Kabine Toplantısı kararları bekleniyor!

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni Kabine Toplantısı kararları bekleniyor!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ülkenin gündemine dair önemli kararların alındığı yeni Kabine Toplantısı'nda 9 .Yargı Paketi, Gazze'deki son gelişmeler ile emekli ve memur maaşlarına ilişkin konuların yer alması bekleniyor. Son yapılan toplantıda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına yönelik karar alınmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, bu hafta var mı yok mu? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:27
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        • 1

          Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. En son 4 Haziran’da gerçekleşen toplantı sonrası gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. İşte, Kabine Toplantısı tarihi, saati ve konularına ilişkin bilgiler

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

          Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın bayramdan sonra 24 Haziran Pazartesi yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

          KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ NELER?

          Kabine Toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve memur maaş zamları da diğer başlıklar arasında yer alacak.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI KONULARI

          Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

          Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

          Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

        • 4
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