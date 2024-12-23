Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 23 Aralık Kabine Toplantısı konuları ve alınan kararları ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de toplanıyor. Gündemin en önemli konularının ele alındığı Kabine kararları ve sonuçları ise toplantı bitiminde duyuruluyor. Bu haftaki Kabine'de Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, enflasyon, ekonomideki son gelişmeler ve asgari ücretin konuşulması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 23 Aralık Kabine Toplantısı konuları ve alınan kararları ile ilgili detaylar
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Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemde! Asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kala Kabine Toplantısı’nda ele alınması beklenen kararlar büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Kabinenin ana gündem maddesini asgari ücret zammı, emekli, memur maaş zammı, Suriye ve Filistin'deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Toplantı sonrası Kabine kararları son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları henüz belli olmadı. Toplantı bitiminde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
KABİNE TOPLANIYOR!
Kabine toplantısı bugün (23 Aralık 2024 Pazartesi) gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00’te başlaması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, enflasyon, ekonomideki son gelişmeler ve asgari ücret masaya yatırılacak en önemli konu başlıkları olacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda asgari ücrete yönelik bir sunum yapması bekleniyor.