Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI 10 MART 2025 | Emekli bayram ikramiyesi masada... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart 2025 Kabine gündemi ve konuları

        Kabine Toplantısı gündemi ve konuları 10 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini emekli bayram ikramiyesi, terörsüz Türkiye süreci ve başıboş köpek sorunu oluşturacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 10 Mart 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 08:06 Güncelleme: 10.03.2025 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda hem küresel hem de iç gündemden birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi, terörsüz Türkiye süreci ve başıboş köpek sorunu gibi konuların masaya yatırılacağı öngörülüyor. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 10 Mart 2025 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Mart 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

          Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantının saat 15.30 veya 16.00’da başlaması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

          Konya'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olay sonrasında alınacak yeni tedbirler masada olacak.

          Emeklilerin bayram ikramiyesindeki artış da yine toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

          Suriye'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye adımları da tooplantıda ele alınacak.

        • 4

          BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili net mesajlar verdi. Soruşturma için müfettişler görevlendirildi.

          Kabine toplantısında bu konunun bir kez daha tüm yönleriyle gündeme alınması bekleniyor.

        • 5

          BAYRAM İKRAMİYELERİ

          Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında olacak. Bayram ikramiyelerinde artış yapılması için bir kanuni düzenleme gerekiyor. Kabine toplantısında ayrıntılar masada olacak.

        • 6

          SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

          Suriye'de güvenlik güçlerinin, devrik rejim yanlılarına yönelik operasyonu sürüyor. Lazkiye, Tartus ve Humus'ta çatışmaların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri Suriye'deki son durumu ele alacak.

        • 7

          TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

          Terörsüz Türkiye konusunda geçtiğimiz günlerde İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelmişti. Çağrının ardından Kandil kanadı çağrıya yeşil ışık yakmıştı.

          Bu kapsamda kabinede terör örgütü nasıl silah bırakacak, süreç için nasıl adımlar atılacak gibi soruların masaya yatırılması bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü
        Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Romanya, Georgescu'nun yeniden adaylığını reddetti
        Romanya, Georgescu'nun yeniden adaylığını reddetti
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        Habertürk Anasayfa