Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda hem küresel hem de iç gündemden birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi, terörsüz Türkiye süreci ve başıboş köpek sorunu gibi konuların masaya yatırılacağı öngörülüyor. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 10 Mart 2025 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…