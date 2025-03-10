Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart 2025 Kabine gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı gündemi ve konuları 10 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini emekli bayram ikramiyesi, terörsüz Türkiye süreci ve başıboş köpek sorunu oluşturacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 10 Mart 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
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Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda hem küresel hem de iç gündemden birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi, terörsüz Türkiye süreci ve başıboş köpek sorunu gibi konuların masaya yatırılacağı öngörülüyor. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 10 Mart 2025 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Mart 2025 Pazartesi bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantının saat 15.30 veya 16.00’da başlaması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?
Konya'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olay sonrasında alınacak yeni tedbirler masada olacak.
Emeklilerin bayram ikramiyesindeki artış da yine toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.
Suriye'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye adımları da tooplantıda ele alınacak.
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BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili net mesajlar verdi. Soruşturma için müfettişler görevlendirildi.
Kabine toplantısında bu konunun bir kez daha tüm yönleriyle gündeme alınması bekleniyor.
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BAYRAM İKRAMİYELERİ
Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında olacak. Bayram ikramiyelerinde artış yapılması için bir kanuni düzenleme gerekiyor. Kabine toplantısında ayrıntılar masada olacak.
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SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'de güvenlik güçlerinin, devrik rejim yanlılarına yönelik operasyonu sürüyor. Lazkiye, Tartus ve Humus'ta çatışmaların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri Suriye'deki son durumu ele alacak.
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TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye konusunda geçtiğimiz günlerde İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelmişti. Çağrının ardından Kandil kanadı çağrıya yeşil ışık yakmıştı.
Bu kapsamda kabinede terör örgütü nasıl silah bırakacak, süreç için nasıl adımlar atılacak gibi soruların masaya yatırılması bekleniyor.