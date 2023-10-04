Kabine'den gençlere 10 GB internet müjdesi! 10 GB internet başvuru şartları neler?
Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Gençlere 10 GB internet müjdesi!" geldi. Peki, 10 GB internet başvuru şartları neler? 10 GB ücretsiz internet başvuruları ne zaman? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gençlere gelen 10 GB ücretsiz internet müjdesi sonrası gözler detaylara çevrildi. En çok merak edilenler arasında ise "10 GB internet başvuru şartları neler? 10 GB ücretsiz internet başvuruları ne zaman?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte merak edilen sorularla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında yer alan detaylar...
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10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURULARI NELER?
26 Eylül'deki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ücretsiz 10 GB internetle ilgili şu açıklama geldi:
Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.
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Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.
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Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
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10 GB İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Henüz 10 GB ücretsiz internetle ilgili resmi bir adım atılmadı. Süreç yakında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilecek. Sürecin resmileşmesi halinde başvuru tarihleri de belli olmuş olacak.