Kabine bugün toplanıyor: Kabine gündeminde neler var?
Gündemin önemli başlıklarını görüşmek üzere Kabine bugün bir kez daha toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda İstanbul depremi başta olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
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Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yürütülecek toplantıda başta İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem olmak üzere; Terörsüz Türkiye, Suriye'deki son durum gibi diğer gündem konuları da ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı'na dair detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Nisan Pazartesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
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İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREM
Kabine Toplantısında İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.
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TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.
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DIŞ POLİTİKADA SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Pentagon, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye’deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.
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SOSYAL KONUT KAMPANYASI
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.
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