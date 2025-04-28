SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.