Kabil Havalimanı'ndaki kaosta kaybolmuştu: 5 ay sonra bulundu!

Reuters

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce insan ülkeyi terk etmek isterken havalimanında kaos oluşmuştu. 2 aylık bebek Süheyl Ahmedi'de 19 Ağustos’ta havalimanındaki kalabalıkta kaybolmuştu.

Yedi haftadan fazla süren müzakerelerden sonra Taliban polisi çocuğu Kabil'de yaşayan büyükbabasına verdi. Büyükbabası şimdi Ahmedi'yi ABD’ye giden ailesine ulaştırmanın yollarını arıyor.

AFGANİSTAN'I TERK ETMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan baba Mirza Ali Ahmedi, 19 Ağustos'ta eşi ve 5 çocuğuyla Afganistan'ı terk etmeye çalışıyordu.

Kalabalıkta iki aylık bebeğinin ezilmesinden korkan baba, bebeği ABD askeri olduğunu düşündüğü birine teslim etmişti.

Ancak aile daha sonra bebeklerini bulamadı. Bir görevli, bebeğin ülke dışına çıkartılmış olabileceğini söyleyince de aile tahliye uçağına binip ABD'ye gitti.

Daha sonra Reuters’ta yer alan habere göre, bir taksi şoförünün bebeği bulup, yanına aldığı ortaya çıkmıştı. Ailenin Afganistan’daki akrabaları taksi şoförüne ulaşıp bebeği almak istedi ancak başarılı olamadı. Daha sonra Ahmedi’nin dedesi polislere kaçırma şikayetinde bulundu.

Polislerin devreye girmesiyle taksi şoförü bebeğe baktığı süre içindeki masrafları için yaklaşık 100 bin Afgani karşılığında bebeği aileye teslim etti.

5 ay sonra bebeklerine kavuşan aile şimdi küçük bebeği ABD'ye getirmenin yollarını arıyor.