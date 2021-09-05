Kabil'de döviz büroları yeniden açıldı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeniden hizmet vermeye başlayan döviz bürolarında yüzlerce Afgan işlem yaptırdı.
AA muhabiri, döviz bürolarının bulunduğu Şehzade Çarşısı'ndaki yoğunluğu görüntüledi.
Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol etmesi sürecindeki belirsizlik nedeniyle çarşıdaki döviz büroları yaklaşık 3 hafta kapalı kaldı.
Dün açılan döviz bürolarında bugün Afganların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
AA muhabirine konuşan döviz bürosu sahipleri Şehzade Çarşısı'nda yaklaşık 400 büro bulunduğunu belirterek, toplam 120 ülkede temsilciliklerinin olduğunu söyledi.
Temsilcilikler aracılığıyla dünyanın birçok yerine 1 dakika içinde para transferi gerçekleştirilebildiği ifade edildi.
Birçok büro sahibi ülkedeki siyasi ortam nedeniyle görüntülü röportaj vermekten kaçındı.
Bazı döviz bürosu sahipleri, Taliban'ın ülke güvenliğini sağladığını, ekonomik durumun iyiye gittiğini belirtirken, bazı esnaf ise ekonomik durumun kötü olduğu ve yakın zamanda mevcut krizin derinleşeceği değerlendirmesinde bulundu.
Eski Şehzade Sarayı Döviz Büroları Başkanı ve döviz bürosu sahibi Emincan Hosti, çarşının 70 yıllık tarihi olduğunu aktararak, buranın Kabil ve tüm ülkenin ekonomisini belirleyen merkezlerden biri olduğunu söyledi.
Taliban'ın Kabil'i kontrol etmesiyle vilayetteki güvenlik sorununun büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Hosti, buradaki ekonomik hareketliliğin artığına dikkati çekti.
Hosti, halkın güven problemi nedeniyle bankalara para yatırmadığını, bunun yerine döviz bürolarına para yatırdığını belirtti.
Ekonomik durumun nispeten iyiye doğru gittiğini dile getiren Hosti, "Birçok insan fakirlik içinde yaşıyor. Ekonomi orta vaziyette. Şu anda güvenlik konusunda bir sorunumuz yok. Daha önce en büyük sorun Şehzade Çarşısı'nın ve Kabil'in kapalı olmasıydı. Şu an çarşının açılmasıyla sorunlar ortadan kalktı." dedi.
Seyyar döviz işlemi gerçekleştiren ve görüntü vermek istemeyen Feridun Ruşmend ise ülkesinin geleceği hakkında kötümser olduğunu söyledi.
Makina mühendisi olduğunu ve yüksek lisans yaptığını anlatan 37 yaşındaki Ruşmend, yetişmiş kadroların ülkeden kaçtığına işaret etti.
Ruşmend, "Afganistan son 20 yıldaki tüm kazanımlarını kaybetti. Tüm çalışanlar kaçtı. Sermaye de kaçıyor. Günbegün kötü oluyor. Yakın zamanda ekonominin gidişatı nedeniyle daha fazla insan işinden olacak." ifadesini kullandı.
Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasıyla yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar birkaç gün önce açılmıştı. Para çekmek isteyen Afganlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yeni Kabil Bankası yetkilileri, AA muhabirine sorunun yakın zamanda tümüyle çözüleceğini söylemişti.
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