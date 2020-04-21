TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un U19 takımda forma giyen genç oyuncu Kaan Öztürk (20) geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İHA'da yer alan habere göre; Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı araç, dün gece saatlerinde Kütahya istikametinden gelirken yoldan çıktı. Çevre yolu istikametine seyir halinde iken Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarpan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, genç oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı: "Eskişehirspor U19 Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."