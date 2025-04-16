Kaan Kahriman'ın hedefi 2028 Olimpiyatları!

Milli Sporcu Kaan Kahriman, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yaptığı kaldırışlarıyla kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 67 kilo kategorisinde koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya alan 20 yaşındaki Kaan, toplam 316 kilo kaldırarak kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Genç sporcu, 2024'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazanmıştı.

"HEDEFİM 2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI"

Moldova'da yaptığı derecelerle rakiplerine gözdağı veren Kaan Kahriman, şampiyonluk sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu şampiyonada istediğim performansı sergileyemedim. Tüm haklarımı başarıyla tamamlayarak şampiyon olmak isterdim. Ancak yine de Avrupa şampiyonu olmak gurur verici. Öncelikle beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir kamp dönemi geçirdik, sakatlığım da vardı. Artık dünya şampiyonasına odaklanacağız ve ardından da asıl hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve olimpiyat madalyası."