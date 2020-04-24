24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaan Boşnak kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları son günlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Müzikseverlerin Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan yakından tanıdığı Kaan Boşnak, festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile evlendi. Kaan Boşnak evlendiğini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından hayranları büyük üzüntü yaşadı. İşte Kaan Boşnak'ın hayatı ve kariyerine dair satır başları...
KAAN BOŞNAK KİMDİR?
Sabahattin Kaan Boşnak, 4 Eylül 1992 yılında doğmuştur. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan Türk müzisyenidir. Müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat yönü de oldukça gelişmiş olan Boşnak, daha lise yıllarında Genç Praksis dergisini çıkarmış, bloglarda yazmış, At Kafası fanzinde, Fil & Toz ve Ot dergilerinde de yazıları yayınlanmıştır.
MÜZİK KARİYERİ
Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Boşnak, 3 Maymun isimli grubu kurmuş ve vokallik yapmış fakat sonradan grup dağılmıştır. Boşnak, müzik kariyerinde Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum'dan etkilenmiştir.
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak, 2011 yılında Engin Sevik ile beraber kurduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla başlarda yayınladığı videolar ile dinleyicilerinden beğeni topladı. 2013 yılında ilk albümleri 'Evdekilere Selam' sayesinde daha geniş kitlelere ulaştılar. İlerleyen zamanda sırasıyla Can Tunaboylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen'in de katılımıyla grup son haline ulaştı. 2014 yılında Otoban Sıcağı ve 2018 yılında Akustik Travma albümleriyle popülariteleri de hızla arttı. Bunun yanı sıra Ne Farkeder, Canavar, Sandal, Boş Gemiler ve 2020 yılında New York Red Bull Müzik Stüdyoları'nda analog kaydettikleri Kazılı Kuyum teklilerini dinleyiciye sundular. Aynı zamanda Bostancı Gösteri Merkezi'nde 5000 kişiye verdikleri en büyük tek konserlerinin belgeseli de bulunmaktadır.
Solo kariyeri
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun yanı sıra yalnızca Kaan Boşnak ismiyle de şarkılar yayınlamıştır. 2017'de Güzel Değil, Yorgunum ve Ağrılar ve Yıkılma Sakın singlelarını yayınlamıştır. Ardından 2018 yılında Demos isimli 5 şarkıdan oluşan EP'sini dinleyenlerin beğenisine sunmuştur. 2019 yılında Sansar Salvo ile Koptu Kayış ve Anıl Piyancı ile Varsın isimli düetlerini yayınlamıştır. 2020 yılında Tutunamayanlar dizisinin müziklerini 6. bölümden itibaren üstlenmiş, dizinin 11. bölümünde (24 Mart 2020) Tutunamayız isimli, dizi için yazdığı yeni şarkısı da yayınlanmıştır.
Stüdyo albümleri
Evdekilere Selam (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2013)
Otoban Sıcağı (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2014)
Akustik Travma (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2018)
Single'ları
Güzel Değil (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)
Ne Farkeder (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)
Canavar (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)
Sandal (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)
Yorgunum Ve Ağrılar (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)
Yıkılma Sakın (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)
Demos (Kaan Boşnak/ EP/ 2018)
Boş Gemiler (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2018)
Koptu Kayış (Sansar Salvo feat. Kaan Boşnak/ 2019)
Varsın (Kaan Boşnak & Anıl Piyancı/ Single/ 2019)
Ölsem Yeridir (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2019)
Kazılı Kuyum (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2020)
Tutunamayız (Kaan Boşnak/ 2020)
Bırakma Kendini (Kaan Boşnak/ 2020/ Single)
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