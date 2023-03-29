İlk 20 dakikalık baskıyı kıran Hırvatistan, ilk ciddi atağında topu ağlarımızla buluştururken ilk yarının sonlarında da benzer bir golle farkı 2'ye çıkardı.

Milli Takım'ın savunma performansı gündeme otururken Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan'dan da mücadele sonrasında flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'yla fotoğrafını paylaşan milli futbolcunun bu hareketi, Stefan Kuntz'a gönderme olarak gündeme oturdu.

Uzun süre A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kaan Ayhan aday kadroya davet edilmemiş, Abdülkerim Bardakcı ise davet edildikten sonra baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.