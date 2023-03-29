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Kaan Ayhan'dan Kuntz'a flaş gönderme!

A Milli Takımımız, EURO 2024 elemelerindeki ilk mağlubiyetini Hırvatistan karşısında alırken Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan'dan flaş bir paylaşım geldi. Aday kadroya dahil edilmeyen Kaan, aday kadroya davet edilip sonrasında çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'yla fotoğrafını paylaştı

Giriş: 29.03.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Kaan Ayhan'dan Kuntz'a flaş gönderme! - Türkiye Hırvatistan maçı haberleri
HABERTURK.COM

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini alırken mücadelede Hırvatistan'ın attığı goller de gündeme oturdu.

İlk 20 dakikalık baskıyı kıran Hırvatistan, ilk ciddi atağında topu ağlarımızla buluştururken ilk yarının sonlarında da benzer bir golle farkı 2'ye çıkardı.

Milli Takım'ın savunma performansı gündeme otururken Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan'dan da mücadele sonrasında flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'yla fotoğrafını paylaşan milli futbolcunun bu hareketi, Stefan Kuntz'a gönderme olarak gündeme oturdu.

Uzun süre A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kaan Ayhan aday kadroya davet edilmemiş, Abdülkerim Bardakcı ise davet edildikten sonra baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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