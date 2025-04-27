Kaan Ayhan 3 maç sonra sahada!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan sakatlığının ardından ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

En son Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde forma giyen Ayhan, 3 maç sonra formasına kavuştu. 30 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada da Przemyslaw Frankowski’nin yerine oyuna dahil oldu.

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Kaan Ayhan, bu süreçte ligde Samsunspor ve Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Konyaspor maçlarda yer almadı.