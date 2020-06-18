K-Pop nedir? sorusu Google'da en çok araştırılan konuların arasına girdi. Güney Kore'ye özgü bir müzik türü olan K-Pop kendi bünyesinde birçok dünya çapında sanatçı da barındırıyor. Peki K-Pop nasıl bir müzik türüdür? İşte K-Pop hakkında bilgiler...

K-POP NEDİR?

K-pop, İngilizce "Korean pop" ifadesinden kısaltma),Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür.

İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur.

K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir altkültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.