K-Pop, son günlerde hakkındaki iddialarla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özellikle gençler tarafından sosyal platformlarda yapılan paylaşımlarla öne çıkan K-Pop müzikleri hakkında çıkan iddialar aileleri tedirgin ediyor. Peki, K-Pop nedir? İşte merak edilen detaylar...

K-POP NEDİR?

K-Pop Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür

İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur. PSY'dan sonra ilk defa bir Kpop grubu 1 milyar izlenim almıştır. Blackpink "Ddu du ddu du" ikinci olarak BTS grubunun "DNA" şarkısı milyar izlenime ulaşmıştır.

K-pop sadece pop müziği değil aynı zamanda birçok farklı müzik türünü de barındırmaktadır. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir altkültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Bütün grupların ve neredeyse tüm solo sanatçıların birçok şarkı koreografileri vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur. Ama daha fazla kişili grup olması da mümkündür. Birçok K-pop grubu 13 kişinin üzerin kişi sayısına ulaşmıştır.

K-POP'LA İLGİLİ İDDİALAR

K-POP tarzı müziklerle ilgili son günlerde sarsıcı iddialar ortaya atıldı. Akımın en çok 12 - 18 yaş arasında etkili olduğu iddia edilirken özellikle bu akım nedeniyle gençlerin cinsiyetsizleştirildiği öne sürülüyor. Ayrıca aile bağlarının bu akımla birlikte zayıflatıldığı ve gençlerin bu akım nedeniyle ailelerinden kopma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları çeşitli yazar ve kanaat önderlerince dile getirildi. Ancak tüm bunlarla beraber K-Pop ile ilgili iddiaların referans noktasını oluşturacak yayınlanmış bir çalışma ve resmi bir karar bulunmuyor.