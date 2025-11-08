Serie A'da Torino derbisi! Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Serie A'da 11. hafta Torino derbisine sahne oluyor. "Derby della Mole" olarak bilinen Juventus - Torino maçı, iki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak derbi öncesinde, Juventus - Torino maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Juventus - Torino maçı muhtemel 11'leri...
- 1
Juventus - Torino maçı için nefesler tutuldu. Juventus formasıyla 13 maça çıkan, toplamda 3 gol, 4 asistlik performansıyla taraftarın gönlünden taht kuran milli yıldız Kenan Yıldız'ın, Torino karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...
- 2
JUVENTUS - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus - Torino maçı 8 Kasım Cumartesi bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Mücadelede Luca Zufferli düdük çalacak. Zufferli'nin yardımcılıklarını Alssandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek. VAR hakemi ise Federico La Penna olacak.
- 3
JUVENTUS - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak derbi S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 şifreli kanallarından canlı yayınlanacak.
JUVENTUS - TORINO MAÇI HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
-
- 4
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Toplamda 13 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Milli yıldız Kenan Yıldız'ın Torino karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
- 5
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic, McKennie, Yildiz, Vlahovic
Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou, Adams, Simeone