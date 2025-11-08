Juventus - Torino maçı için nefesler tutuldu. Juventus formasıyla 13 maça çıkan, toplamda 3 gol, 4 asistlik performansıyla taraftarın gönlünden taht kuran milli yıldız Kenan Yıldız'ın, Torino karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...