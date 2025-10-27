Habertürk
        Juventus'ta büyük çöküş: Lazio'ya da yenildi!

        Juventus'ta büyük çöküş: Lazio'ya da yenildi!

        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus deplasmanda karşılaştığı Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Juventus'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 00:45 Güncelleme: 27.10.2025 - 00:45
        Juventus'ta büyük çöküş!
        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lazio 1-0 kazandı.

        Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Basic kaydetti.

        Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

        Bu sonuçla birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada haftaya kapattı.

        Öte yandan Juventus'un ise bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi ve 12 puan ile 8. sırada yer aldı. Juventus ligde son olarak sahasında Inter'i 4-3 mağlup etmişti.

        Ligde gelecek hafta Lazio, Pisa'ya konuk olacak. Juventus, Udinese'yi konuk edecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa